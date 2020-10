Mis sur la sellette depuis plusieurs années et « héros » des dernières révélations d’enregistrements accablants, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit vient de recevoir un soutien inattendu et surprenant de la part du ministre de Jérusalem et président de Habayit Hayehoudi Raphy Peretz.Lire la suite sur lphinfo.com