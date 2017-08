Un soldat iranien liquide 4 camarades et en blesse 8 sur une base aérienne©

Un soldat iranien a liquidé trois de ses compagnons d’armes sur une base aérienne iranienne

Quatre soldats iraniens en service, dont un officier, ont été éliminés, et huit autres blessés quand un soldat iranien a brusquement ouvert le feu et commencé à tirer sur la base aérienne de Kahrizak, au sud de Téhéran, dimanche. Aucune information n’a filtré sur les circonstances de cette attaque ni sur les motivations de ce soldat, cependant, on relève plusieurs attaques similaires contre d’autres camarades iraniens dans d’autres régions d’Iran en juillet et en septembre.

Iran: un soldat ouvre le feu sur une base militaire, 4 morts et 8 blessés Par AFP , publié le 06/08/2017 à 15:51 , mis à jour à 17:41

Des soldats iraniens, le 1er février 2016 dans le sud de Téhéran

afp.com/ATTA KENARE