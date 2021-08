Une restaurateur de citoyenneté israélienne âgé de 36 ans a été assassiné à coups de couteau à Tanger au Maroc. La police enquête pour déterminer les ciroconstances et le mobile de ce crime. Selon des premiers éléments, le directeur du restaurant cachère avait apporté un repas à un sans-abri, et lorsqu’il s’est présenté à lui, ce dernier se serait levé et l’aurait poignardé à mort.Lire la suite sur lphinfo.com