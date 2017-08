Un réfugié palestinien touche 4 fois plus d’allocations que les autres réfugiés dans le monde

Il serait temps que l’ONU définisse de manière égale le statut de tous les réfugiés du monde entier et cesse d’accorder aux palestiniens un traitement spécial qui leur garantit un statut de réfugié qui se transmet de génération en génération. Selon une étude menée par l’Institut Abba Eban pour la diplomatie au Centre interdisciplinaire, les “réfugiés” de l’Autorité palestinienne reçoivent un budget quatre fois plus élevé qu’un réfugié syrien, irakien ou africain….

À la fin de la semaine dernière, l’Office de secours des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), qui s’occupe uniquement des Palestiniens, a publié un rapport financier annuel qui indique une moyenne de don de 246 dollars par mois pour chacun des 5,3 millions de Palestiniens qu’elle définit comme « réfugié », alors que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n’a dépensé qu’un quart de ce montant, soit 58 $ pour les autres réfugiés dans le monde. Rappelons que l’UNRWA, a été créé uniquement pour les palestiniens alors que les dizaines de millions de réfugiés du monde entier sont sous l’égide du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. C’est dans les années 60, sous la pression d’Arafat que l’ONU a créé l’UNRWA qui verse depuis plus de 55 ans des centaines de millions de dollars à l’OLP. Rappelons aussi qu’après 1948, la Jordanie avait accordé la nationalité à ses réfugiés palestiniens mais Yasser Arafat avait réussi à convaincre le gouvernement jordanien de destituer de leur nationalité les tous nouveaux citoyens jordaniens en leur expliquant qu’ils servaient la Cause Palestinienne dans le seul but d’augmenter le nombre de réfugiés et donc de toucher plus d’argent de l’ONU. ‪