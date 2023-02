Un projet franco-israélien d’archéologie sous-marine

L’Université de Haïfa vient de décrocher un prestigieux projet de recherche européen en histoire et archéologie, et nous avons de nombreuses raisons de nous en réjouir.

C’est un projet franco-israélien dans son ADN, financé par le European Research Council (ERC) attribué par un comité très sélectif, formé de scientifiques internationaux.

Le projet sera piloté par Emmanuel Nantet, enseignant-chercheur à l’Université de Haïfa dans le Département des Civilisations Maritimes, et membre de l’Institut Leon Recanati des Études Maritimes (École d’Archéologie et des Cultures Maritimes). Le docteur Nantet est l’un des 24 récipiendaires israéliens pour 2022, et le seul en histoire et archéologie pour cette année en Israël.Lire la suite sur jforum.fr