Un programme inédit pour une retraite dorée (et active) en Israël

Et si vous décidiez de changer radicalement de vie … Vous avez de 55 ans à 70 ans et rêvez d’Israël, de Sion, depuis toujours. Vous vous imaginez au soleil les ¾ de l’année et cerise sur le gâteau en bord de mer.

C’est un programme étudié et affiné pour les couples, à la retraite mais actifs. Pour celles et ceux qui désirent mener une existence pleine et remplie. L’Alya de groupe (ADG), en partenariat avec l’Agence juive et le KKL, travaille depuis 3 ans à l’élaboration d’un projet d’alya et d’intégration pour vous !!!

C’est une grande première dans le monde de l’Alya. En effet, des structures sont en place pour les étudiants, les familles mais jusqu’à présent, rien n’a été proposé pour la tranche d’âge 55-70 ans. Un programme pensé et réfléchi au mieux pour donner aux jeunes seniors, un cadre de vie très agréable et qui leur donne toute satisfaction.

Tout d’abord, des appartements de haut standing, proches de la Marina d’Ashkelon, aux loyers modérés, environ 30% moins chers que les prix du marché vous seront proposés. Un accord sur 3 ans, vous permettra de jouir de ces logements de grande qualité. A titre d’exemple, vous pourrez louer un 3 pièces pour un montant de 800 Euros environ et ce, en étant à 150 m du front de mer.

Au sein de ces résidences, vous pourrez avoir accès aux services suivants : piscine (accès libre), salle de réception, salle de soins, mikvé, centre communautaire et synagogue.

La mer oui, mais pas la passivité

Mais une alya réussie, ce n’est pas seulement un beau cadre de vie, c’est également avoir l’opportunité de mener une existence pleine de sens. C’est pour cela que l’alya de groupe a mis en place dès votre arrivée, un oulpan de qualité et des cycles de conférences au sein du collège académique d’Ashkelon. En parallèle pour ceux qui le désirent, des actions de bénévolat en partenariat avec le Maguen David Adom, l’hôpital Barzilaï et Tsahal, dans des bases aux environs de la ville, feront de vous des israéliens accomplis, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Ce projet vous intéresse, vous désirez plus de détails ou même rencontrer un responsable de l’ADG, composez le 0186969351 ou Yossi au 0659668765.

La seconde partie de votre vie s’annonce festive aux couleurs blanc-bleu d’Israël : pour vous le meilleur reste à venir !!!