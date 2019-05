Un proche conseiller de Poutine pense que les Russes du Donbass (Ukraine) pourraient être remplacés…..par des Juifs d’Israël !

Sergey Glazyev, un proche conseiller de Vladimir Poutine, estime possible que le nouveau pouvoir ukrainien, dont le nouveau président et juif, essaie de peupler le Donbass de Juifs après en avoir chassé les Russes. Biensur, c’est une information bidon destinée à semer la polémique en Ukraine (rappelons que la Russie a annexé la Crimée, région la plus riche d’Ukraine….)……..Décryptage…….