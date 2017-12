Un Palestinien grièvement blessé lors d’affrontements avec des activistes du mouvement Otzma Yehudit

Des dizaines d’Arabes de la ville de Kafr Qusra, sous Autorité Palestinienne, ont lancé lundi matin de grosses pierres sur des Juifs du mouvement Otzma Yehudit, venus en découdre pour protester contre la tentative de lynchage par des Arabes sur un groupe de 25 enfants jeudi dernier. Des affrontements ont éclaté et un palestinien a été grièvement blessé.

L’armée israélienne avait pourtant fermé la zone en raison de l’incident survenu jeudi dernier au cours duquel un groupe de jeunes juifs de treize ans avaient été attaqué par une foule de palestiniens déchaînés qui leur ont lancé des pierres et les ont menacés alors qu’ils effectuaient une randonnée pour fêter une Bar-Mitzva. Les enfants étaient escortés par deux adultes armés légalement et qui les ont défendu contre le lynchage mais il a fallu une heure et demie avant que les forces de Tsahal n’interviennent pour sauver les enfants. .Lire la suite sur tel-avivre.com