Un organisme de l’Etat français insinue que les Juifs volent des poulets pour la fête de Yom Kippour

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a adressé le 7 août un courrier à tous les propriétaires d’ovins, de caprins et de volailles dans les Hauts-de-Seine, leur demandant « la plus grande vigilance » vis-à-vis du risque de vols d’animaux avant les fêtes religieuses de l’Aïd al Adha, et de Yom Kippour, en septembre, rapporte Le Parisien.

La DDPP invite les éleveurs « à mettre en œuvre les moyens nécessaires » pour faire face à d’éventuels larcins, et de prévenir immédiatement ses services si des faits étaient avérés.

Une mise en garde qui a provoqué l’indignation de responsables communautaires juifs et d’élus de la République.

« Courrier scandaleux de #DDPP92 à l’origine d’un article honteux [email protected]_92 sur le vol d’animaux à l’occasion de fêtes religieuses », a dénoncé le président du CRIF sur Twitter.