Un officier de Tsahal poignardé à Efrat ce dimanche matin

Le regain de violence palestinienne qui s’est déclenchée en fin de semaine dernière s’est poursuivie cette nuit dans la ville d’Efrat au sud de Jérusalem. Les services de sécurité de la ville ont repéré vers 2 heures du matin une ombre suspecte se déplaçant au nord de la localité et ont immédiatement donné l’alerte. Des fouilles qui ont duré un long moment n’ont rien donné et de nouveau vers 4 heures, de nouvelles recherches ont été effectuées après une seconde alerte. Ce n’est qu’aux alentours de 6 heures ce matin, que le terroriste a surgi de broussailles où il s’était réfugié et a poignardé un officier de Tsahal âgé de 30 ans.

Les soldats qui l’accompagnaient ont immédiatement riposté. L’officier a été évacué vers l’hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem dans un état moyen à grave. Il a été atteint de plusieurs coups à la poitrine et dans le dos.. Le terroriste, moyennement blessé a également été évacué vers le même hôpital. Après de nouvelles recherches, l’alerte a été levée et les habitants d’Efrat, consignés toute la nuit dans leur maison, ont été autorisés à reprendre une activité normale.