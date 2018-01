Un officiel israélien : “L’UNRWA est la plus grande escroquerie de l’Histoire”

L’ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Michael Oren, a qualifié mercredi “d’escroquerie historique” l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

“Je félicite le président américain Donald Trump pour sa décision de réduire drastiquement le financement de l’UNRWA, une organisation fausse et corrompue qui fabrique des millions de réfugiés pour recevoir un financement mondial. L’UNRWA perpétue le conflit israélo-palestinien en apprenant aux jeunes Palestiniens à haïr l’Etat d’Israël et à œuvrer à son élimination. La décision du Président est une étape cruciale et vitale pour mettre fin à l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire qui a causé de grands dommages à Israël et à l’ensemble du Moyen-Orient”, a déclaré l’officiel israélien, vice-ministre rattaché au bureau du Premier ministre et directeur de la diplomatie publique. Lire la suite sur lemondejuif.info