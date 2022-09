Un nouveau Terminal 3A sera inauguré en 2023 à l’aéroport Ben Gourion.

Le nouveau et moderne Terminal 3A sera inauguré l’année prochaine à l’aéroport Ben Gourion. Il agrandira le terminal 3 familier dans le cadre des progrès réalisés vers l’amélioration des services aux passagers pour ceux qui partent de l’État d’Israël. Le terminal aura un design fonctionnel et innovant et sera construit sur le côté ouest du terminal 3, avec l’ajout de 22 comptoirs d’enregistrement, un système de contrôle de sécurité et des convoyeurs connectés aux systèmes HBS (contrôle des bagages en soute).Lire la suite sur israelvalley.com