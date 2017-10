Un nouveau négociateur nommé pour libérer des Israéliens détenus par le Hamas

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a nommé un nouveau négociateur chargé d’obtenir la libération – ou la restitution des corps – de cinq Israéliens que détiendrait le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé samedi soir son bureau dans un communiqué.

Les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaul sont détenus par le Hamas, depuis l’opération militaire israélienne lancée à Gaza en 2014.

Le groupe terroriste détiendrait aussi Hicham al-Sayed et Avraham Mengistu depuis respectivement avril 2015 et septembre 2014. Lire la suite sur koide9enisrael