Un nouveau mur des noms va être posé au mémorial de la Shoah à Paris.

Quatorze ans après son inauguration par le président Jacques Chirac et Simone Veil, elle-même rescapée d'Auschwitz, le mur des noms des 76 000 Juifs déportés de France (dont 11 400 enfants), érigé dans la cour du mémorial de la Shoah , va être intégralement déposé et remplacé par un nouveau, également en pierres de Jérusalem. Le chantier a commencé en début de semaine et sera achevé le 27 janvier 2020 pour le 75e anniversaire de l'arrivée de l'armée soviétique dans le camp d'Auschwitz.