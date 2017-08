Durant les émeutes liées aux événements du Mont du Temple, l’organisation B’Tselem, déjà à l’origine de l’Affaire El-Or Azaria, avait diffusé sur les réseaux sociaux des images qui ont fait le tour du monde et entraîné des condamnations d’Israël: des forces de police et de gardes-frontières pénétrant dans l’hôpital arabe Al-Maqased et fouillant les chambres […]