Un nombre croissant de non Juifs viennent vivre et travailler en Israël.

L’immigration en Israël a toujours eu pour objectif de faire venir des immigrants juifs. L’Agence juive, l’organisation officielle chargée de l’immigration, s’occupe exclusivement des personnes d’origine juive qui veulent quitter leur pays, par exemple les Etats-Unis, la France ou la Russie, pour faire leur „aliyah“, c’est-à-dire „monter en Israël“. Toutefois, on observe qu’un nombre croissant de non Juifs viennent vivre et travailler en Terre Sainte.

C'est parfois par amour, parfois pour des raisons professionnelles, parfois tout simplement par enthousiasme. Nous avons interrogé quatre immigrants non Juifs germanophones qui nous ont fait part de leur vécu dans leur nouvelle patrie…