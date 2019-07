Le voyage de la délégation de l’Imam Chalghoumi a été organisé par ELNET. Créée en 2007 par des leaders européens, américains et israéliens, ELNET est une organisation qui a su gagner ses lettres de noblesse sur le terrain du réchauffement des relations entre l’Europe et Israël. Son ambition: « développer des partenariats stratégiques entre des États européens et Israël, basés sur des valeurs communes de démocratie, de paix, de liberté et de prospérité, pour la construction d’un avenir meilleur et plus sûr ».Lire la suite sur lphinfo.com