Un ministre israélien met en garde : “Il n’est pas à exclure que l’Iran frappe directement Israël en cas d’escalade avec les Etats-Unis”

Un ministre israélien a mis en garde dimanche contre de possibles attaques directes ou par procuration de l’Iran sur Israël si le conflit entre Téhéran et Washington s’aggravait.

"S'il y a une sorte de conflagration entre l'Iran et les Etats-Unis, entre l'Iran et ses voisins, je n'exclue pas qu'ils activeront le Hezbollah et le Jihad islamique de Gaza, ou même qu'ils tenteront eux-mêmes de tirer des missiles contre Israël ", a déclaré au site israélien Ynet, Yuval Steinitz, membre du cabinet de sécurité de Netanyahu.