Izhar Shaï, ministre de la Science et de la Technologie, a évoqué l’appel à la désobéissance lancé par Avigdor Lieberman. Il a qualifié cela « d’appel à l’anarchie » et a déclaré : « Il est inadmissible qu’un député se présente à la tribune de la Knesset et demande aux citoyens de ne pas respecter les consignes du gouvernement ». Lire la suite sur lphinfo.com