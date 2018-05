Un massacre islamiste évité à Marseille : le maire se félicite de l’arrestation d’un homme “aux intentions terroristes évidentes”

Un homme au comportement douteux et dont le “sac présentait des éléments suspects” a été interpellé samedi à la gare Saint-Charles, à Marseille.

"Je remercie et je félicite chaleureusement les services de police et de l'armée qui sont intervenus avec une remarquable efficacité́ et ont interpellé un homme aux intentions terroristes évidentes. Ils ont ainsi évité́ un nouveau drame dans un site déjà̀ frappé au mois d'octobre dernier", s'est félicité le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin.