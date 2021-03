Un manuscrit de la Bible contenant les Dix Commandements serait l’exemplaire le plus ancien jamais découvert

Le rouleau Shapira, un manuscrit ancien découvert en 1883 et qui était considéré comme faux, est « en réalité le plus ancien texte biblique connu », affirme un expert. Le manuscrit contenait le livre original du Deutéronome, mais certains experts et collectionneurs ont dénoncé la découverte comme une fraude après examen, ce qui avait conduit Shapira à fuir et à se suicider………Détails…….. Lire la suite sur koide9enisrael