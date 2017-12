Un Major de réserve de Tsahal menace les émeutiers musulmans antijuifs d’Allemagne : “Nous savons qui vous êtes, et où vous êtes. Vivez dans la peur !”

Un ancien porte-parole de l’armée israélienne, le Major Arye Sharuz Shalicar, a affirmé vendredi que les émeutiers musulmans antijuifs qui ont brûlé des drapeaux israéliens à Berlin devront répondre de leurs actes.

“PARTAGEZ S’IL VOUS PLAIT ! Le message de cet article est destiné à tous ceux qui, en Allemagne, pensent pouvoir brûler impunément une étoile de David en public. Nous savons qui vous êtes, et où vous êtes, et comment vous amener à la justice. Nous décidons où et quand. Vivez dans la peur !”, a-t-il écrit sur sa page Facebook en partageant un article du journal allemand Die Welt sur les forces de sécurité israéliennes qui infiltrent les émeutiers palestiniens. La publication a (malheureusement) depuis été supprimée. Lire la suite sur lemondejuif.info