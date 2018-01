Un lourd budget voté pour lutter contre la délégitimation d’Israël et le BDS.

Le gouvernement israélien a approuvé un plan prévoyant 60 millions d’euros pour lutter contre les campagnes de boycott visant l’Etat juif.

Le plan, qui implique le plus grand investissement d’Israël dans la lutte contre la campagne du BDS a été annoncé la semaine dernière par le cabinet ministériel et approuvé sous forme de décret. Il appelle à la mise en place d’une organisation à but non lucratif dont le conseil sera composé de représentants du gouvernement et de donateurs étrangers. Lire la suite sur israelvalley.com