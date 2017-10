Un lièvre israélien, Bini, entre dans le Guinness des records.

Un Israélien vient d’entrer dans le Guinness des records. Son nom est Bini. C’est un lièvre âgé de cinq ans qui adore le basket et qui, avec sept paniers, détient le record des buts marqués en une minute. Le propriétaire de Bini est Shaï Assor. Depuis plusieurs années, Shaï dresse son lièvre et l’a fait connaître sur Internet. Shaï n’est pas peu fier de Bini qui est suivi sur Facebook et Youtube par 300 000 personnes.

A Los Angeles où résident actuellement Shaï et Bini, le lièvre est une célébrité. Plusieurs émissions matinales de chaînes de télévision locales et nationales ont déjà invité les deux Israéliens afin d'admirer en live les nombreux talents du héros aux longues oreilles.