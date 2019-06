Un juif orthodoxe fait une belle surprise aux soldats de Tsahal

« Il ne suffit pas de prier toute la journée, encore faut-il être dans l’action au jour le jour ». Cette petite phrase, on la doit à un juif orthodoxe qui a fait le choix d’étudier la Thora plutôt que de servir sous les drapeaux. Mais il n’en reste pas là !

» Je suis juif orthodoxe. Lorsque j’étais jeune, j’ai fait le choix d’étudier la Thora et de ne pas m’enrôler dans Tsahal », raconte Yshaï, un juif orthodoxe d’une quarantaine d’années. « Mais j’ai bien conscience que nous sommes tous liés au sein de notre peuple. Il n’y a pas les Yéshivots d’un côté et ceux qui font l’armée de l’autre », poursuit-il.

« Quelques années après mon mariage, j’ai monté une petite entreprise qui a prospéré. Je cherchais un moyen de dire merci à ceux qui ont donné 3 ans de leur vie pour me permettre d’étudier. Et j’ai trouvé. Chaque mois, je consacre une petite partie de mes gains pour acheter de la viande. A la veille de chaque fête juive, je me rends dans une base de Tsahal et j’offre des centaines de steaks aux militaires.

Les soldats voient débarquer des orthodoxes dans leurs univers. Un dialogue s’instaure et les barrières tombent. Ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais c’est ma manière à moi d’œuvrer pour l’unité de notre peuple », explique Yaïr.

Vidéo ci-dessous.