Un juif américain remporte le prix Nobel de physique aux côtés d’un français et d’une canadienne

Le prix Nobel de physique 2018 a été attribué à Arthur Ashkin, Gérard Mourou et Donna Strickland pour leurs travaux sur la physique des lasers et leurs applications. Le premier est américain et juif et a été récompensé pour ses travaux sur le principe de « la pince optique » et les deux autres, français et canadienne, ont de leur côté, reçu ce prix pour leurs travaux sur l’optique impulsionnelle….