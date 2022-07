Un juif à Médine ou lorsque le monde change

La Maison Blanche a annoncé que le président américain Biden se rendrait en Arabie saoudite dans quelques semaines, où il devrait rompre sa promesse de campagne de punir le pays et de le traiter « comme le paria qu’il est ». Pendant son séjour, le président pourrait également souhaiter construire des ponts en visitant Médine, le lieu où est né l’islam et où le prophète Mahomet est enterré. Pendant peut-être 1 300 ans, seuls les musulmans ont été autorisés à visiter la deuxième ville sainte de l’Islam. Mais cela semble changer, dans le cadre d’une transformation plus large de la société saoudienne.Lire la suite sur jforum.fr