Un journaliste saoudien prend la défense de ses confrères israéliens menacés au Qatar

Suite à plusieurs incidents au cours desquels des journalistes et des équipes de médias israéliens qui couvraient la Coupe du monde au Qatar ont été verbalement agressés par des fans de football arabes et musulmans, le journaliste saoudien Hani Al-Zahiri a écrit un article inhabituel condamnant ce phénomène et appelant à y mettre fin.

Al-Zahiri, journaliste saoudien, a fait valoir que ces supporters extrémistes ne représentent qu’eux-mêmes et que leurs actions ne profitent pas à la cause palestinienne mais ne font que nuire à la réputation des Arabes et des musulmans. Une personne qui attaque quelqu’un juste à cause de son identité est un raciste, a-t-il dit, et il n’est pas justifié d’attaquer un journaliste, qui ne fait que son travail, au-dessus de la politique de son pays. Al-Zahiri a conseillé aux supporters de profiter des matchs et de laisser la politique en dehors du sport, et a souligné que l’islam est « une religion pacifique qui enjoint à ses fidèles d’être gentils avec tout le monde,

A noter que le journaliste émirati ‘Ali Al-Hammadi, écrivant sur son compte Twitter, a également critiqué ceux qui harcèlent les reporters israéliens au Qatar. Il les a appelés des fauteurs de troubles dont le comportement ne nuit qu’à eux et à leur moralité, pas aux Israéliens, qui s’abstiennent de leur répondre. » [1]

Extraits traduits de son article : [2]

« ‘Quand vous rentrerez chez vous, dites à vos amis et à tous ceux que vous connaissez que nous, les Juifs [sic] survivrons pour toujours.’ C’est la réponse donnée il y a quelques jours par un journaliste israélien qui couvrait la Coupe du monde au Qatar lorsqu’un homme l’a attaqué verbalement et l’a bombardé d’insultes simplement à cause de son identité, [comme on peut le voir] dans une vidéo largement diffusée. diffusé sur les réseaux sociaux [3].

La vidéo a suscité de nombreuses réponses, et les réponses ont naturellement été mitigées. Mais la vérité… c’est que l’homme qui a attaqué le journaliste israélien, voulant accomplir un acte d’héroïsme verbal, s’est en fait retrouvé à donner au monde une fausse impression, à savoir que les Arabes et les musulmans sont des nazis, et que les Israéliens survivront à leur haine. et d’hostilité, tout comme ils ont survécu aux tentatives d’extermination tout au long de leur histoire.

Un journaliste israélien vu dans une autre vidéo, qui a également été agressé verbalement par des fans extrémistes simplement à cause de son identité, n’a pas répondu mais a seulement levé la main dans un geste d’apaisement. [4]En même temps, il s’est tourné vers le caméraman pour s’assurer que l’incident était filmé, manifestement parce qu’il voulait le montrer au monde, afin de transmettre le même message véhiculé par son collègue. Il y est parvenu avec beaucoup de succès, car la vidéo s’est malheureusement propagée comme une traînée de poudre et est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Juste un raciste

« La vérité qui n’atteint pas [les téléspectateurs] et que personne ne prend la peine de leur transmettre est que l’extrémiste ne représente qu’eux-mêmes, et que les nations et les religions auxquelles ils appartiennent n’ont rien à voir avec leur comportement et leurs actions individuelles. Une personne qui attaque quelqu’un juste à cause de son identité est un raciste, et aucune loi ou convention ne justifie d’attaquer quelqu’un pour la politique de son pays.

« Tous les fans qui assistent à la Coupe du monde doivent comprendre qu’un journaliste, quelle que soit sa nationalité ou son identité, ne fait que son travail de couverture de cet événement mondial, et que le but d’assister à la Coupe du monde est de profiter du football tout en évitant toute politique ou conflit culturel. La meilleure preuve en est que les reporters israéliens et palestiniens venus couvrir cet événement mondial se sont rendus au Qatar dans le même avion, malgré les désaccords politiques entre eux.

De plus, des milliers d’Arabes d’origine palestinienne travaillent depuis des années dans les instances officielles israéliennes, de la Knesset israélienne à Tsahal, construisant des colonies israéliennes et [travaillant] dans d’autres endroits. Alors l’extrémiste qui a attaqué le journaliste israélien est-il plus préoccupé par la cause palestinienne que les Palestiniens eux-mêmes ? !

Semer la haine parmi les gens simples

« Le message qui doit parvenir au monde est que les musulmans et les arabes n’ont aucun problème avec le peuple juif. Au contraire, l’islam est une religion pacifique qui enjoint à ses fidèles d’être gentils avec tout le monde, en particulier avec les juifs et les chrétiens, parce qu’ils sont des Gens du Livre [5] et parce que tous les prophètes des Juifs sont vénérés par les musulmans.

En outre, la culture arabe souligne que les Arabes et les Juifs sont cousins, en termes d’identité et de religion, bien sûr. politique, le conflit palestino-israélien est un conflit purement politique, et il est géré par les politiciens palestiniens et israéliens à la table des négociations. Ils ont négocié pendant longtemps, en tirant des bénéfices, et à l’avenir ils s’assiéront [pour négocier un peu plus], parce que c’est la nature de la politique.

« De plus, il est impossible d’ignorer l’influence des mécanismes qui cherchent à attiser les sentiments extrémistes parmi les masses. Ces mécanismes ciblent les peuples du Moyen-Orient depuis des décennies, cherchant à semer la haine parmi les gens simples, ceux qui ne sont pas impliqués dans la politique et dans les causes internationales. Le résultat est que leur perception a été déformée, dans une tentative de les priver de leur humanité, au nom de causes qui n’ont rien à voir avec leur vie et la réalité de leur pays. C’est le vrai problème auquel il faut s’attaquer.

[1] Twitter.com/HammadiAD, 26 novembre 2022.

[2] ‘Okaz(Arabie saoudite), 30 novembre 2022.

[3] Il s’agit d’un incident au cours duquel un fan a déclaré à Raz Shechnik, reporter du quotidien israélienYedi’oth Aharonoth, » qu’il n’est pas le bienvenu au Qatar et qu’Israël n’existe pas, seulement la Palestine. Shechnik a répondu que « Israël existe… Nous survivrons pour toujours. Rappelez-vous cela lorsque vous rentrez chez vous. Dites à vos amis que vous ne pouvez pas battre Israël pour toujours » (Twitter.com/AJArabic, 28 novembre 2022).

[4] Il s’agit d’un incident au cours duquel un fan saoudien a dit à Moav Vardi, reporter de la chaîne israélienne Kan : « Vous n’êtes pas le bienvenu ici… Il n’y a que la Palestine, pas d’Israël » (Twitter.com/jaberalharmi, 26 novembre , 2022).

[5] Le Peuple du Livre est un terme coranique désignant les juifs et les chrétiens, qui bénéficient d’un statut spécial dans l’Islam, différent de celui des infidèles polythéistes.

SOURCE: Memri