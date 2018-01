Un journaliste israélien du Yediot rapporte qu’Ariel Sharon voulait abattre un avion de ligne pour assassiner Yasser Arafat

Le New York Times a publié hier, mardi, des extraits de « Rise and Kill First », le nouveau livre de Ronen Bergman sur les assassinats ciblés de l’Etat d’Israël de la fin du vingtième siècle. Ronen Bergman est journaliste d’investigation et analyste politique pour le Yedioth Ahronoth. Selon lui, dans l’après-midi du 22 octobre 1982, le Mossad aurait reçu des informations d’agents infiltrés au sein de l’OLP qui lui auraient assuré qu’Arafat devait prendre un avion sur un vol commercial reliant Athènes au Caire le lendemain matin. L’ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon aurait alors décidé d’abattre l’avion pour assassiner le chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat… Lire la suite sur tel-avivre.com