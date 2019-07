Un journaliste arabe à la Knesset: « Israël est un pays de rêve »

Dans le cadre de sa visite en Israël, la délégation de six journalistes du monde arabe s’est rendue à la Knesset. Elle a été reçue par le député Avi Dichter, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui parle parfaitement l’arabe. Les invités ont confié à Avi Dichter qu’ils ont été impressionnés par ce qu’ils ont déjà vu depuis leur arrivée. L’un d’eux a dit: « Cette visite est comme une voyage dans un pays de rêve. Si seulement nous pouvions amener ici des centaines de personnes de nos pays afin qu’ils puissent raconter à leur retour ce que nous-mêmes voyons et ressentons ici en Israël! ».Lire la suite sur lphinfo.com