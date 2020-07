Un jour à l’ONU, l’Egypte vota en faveur d’Israël

Une seule fois depuis la création d’Israël en 1948, l’Egypte a voté en faveur de l’Etat juif à l’ONU. Explications.

Le vote a eu lieu pendant les élections pour devenir membre du Bureau des Nations Unies pour les Affaires Spatiales (UNOOSA). C’était à la fin du mois d’octobre 2015.

Le vote égyptien en faveur Israël a déclenché une vague de critiques sur les médias sociaux arabes. L’Egypte, s’est défendue en expliquant avoir voté pour Israël afin de permettre l’élection de plusieurs Etats arabes.

«L’engagement de l’Egypte à soutenir le candidat des pays arabes est le motif principal de notre vote en faveur de la résolution », a déclaré à l’époque, le porte-parole égyptien des Affaires étrangères Ahmed Abou Zeid.

La délégation américaine avait imposé un vote groupé, comprenant Israël et des pays arabes. La liste des nouveaux membres a été acceptée avec 117 votes pour et un seul contre (la Namibie). Elle incluait le Salvador, le Sri Lanka, les Émirats arabes unis, Oman et le Qatar et donc Israël.

Le cas du sultanat d’Oman

221 pays se sont abstenus lors du vote, y compris les 10 pays arabes ouvertement hostiles envers Israël. Et tant pis pour les pays arabes candidats, seul comptait à leurs yeux le refus d’Israël dans cette liste. Parmi les pays du refus on comptait la Tunisie, la Syrie, la Mauritanie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, le Yémen, le Koweït, l’Irak et l’Algérie.

Pour l’anecdote, le sultanat d’Oman qui était candidat s’est pourtant abstenu. Son délégué refusait de voir son pays siéger aux côtés de l’Etat d’Israël.