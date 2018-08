Un incubateur High-Tech israélo-chinois à Guangzhou©Vidéo

Le groupe d’investissement Israël-Guangzhou, dirigé par le Dr Shuki Gleitman, a lancé lundi un incubateur technologique unique à Bio-Island, Guangzhou. L’incubateur fonctionnera sur le modèle d’incubation israélien, selon ses connaissances et ses méthodes.

La Chine est toujours le plus grand marché “inexploité” du secteur des affaires israélien avec d’énormes opportunités”, a déclaré Gleitman, président du Bureau d’innovation de Guangzhou et ancien directeur scientifique du ministère de l’Industrie et du Commerce. Elle nécessite une façon différente de faire des affaires si on la compare aux marchés traditionnels, une attitude un peu différente. Mais la Chine est vraiment ouverte à l’idée de faire des affaires avec Israël. “Lire la suite sur jforum.fr