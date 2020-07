Un inconnu me paye les courses à Jérusalem

Je veux vous raconter ce qui m’est arrivé il y a quelques heures à Jérusalem. Je n’en suis pas encore revenue.

J’habite le quartier de Kiryat Hayovel à Jérusalem. Je fais donc mes courses dans le supermarché voisin. Avec ma fille de 3 ans sur le caddie, je me dirige vers la caisse. La facture est plus importante que je ne l’avais prévu. 340 shekels ! Je ne peux me le permettre en ce moment. Je demande alors à la caissière d’enlever quelques articles. Elle s’exécute mais elle est interrompue par un inconnu (sur la photo), qui attend son tour dans la file.

Ce dernier sort son portefeuille et règle la note, l’intégralité de la note, les 340 shekels ! Je suis confuse. Dans un premier temps je me contente de bafouiller, de le remercier. Puis, reprenant mes esprits, je l’attends à l’extérieur du supermarché pour prendre ses coordonnées. Je lui propose de le rembourser sur un mois. Mais il refuse poliment et me dit : « permettez-moi de faire quelques chose de bien avec mon argent ». Il me souhaite d’être en bonne santé et tourne les talons. Je ne sais même pas son nom. J’ai juste eu le temps de prendre cette photo avec mon téléphone portable.

Mais mon histoire ne s’arrête pas là. En arrivant à la maison, je déballe mes achats. Dans l’un des sacs, je découvre un billet de 100 shekels. Encore un geste généreux de mon bienfaiteur. Je ne sais comment le remercier. Avec mon mari, comme beaucoup d’autres, nous traversons une période difficile économiquement. Au-delà du coup de pouce que cet inconnu nous a donné, il nous a surtout regonflé le moral. Je voulais simplement le remercier à travers ce témoignage.

Liora (Article mis en forme par David Sebban)