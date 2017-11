Un important économiste saoudien : “Israël est l’un des plus beaux pays que Dieu a créé”

Un important analyste économique saoudien, Hamza al-Salem, a déclaré qu’Israël deviendrait la première destination touristique de ses compatriotes si jamais les relations diplomatiques étaient rétablies entre Jérusalem et Riyad.

“Si les relations saoudo-israéliennes et la facilitation des visas sont rétablies, je m’attends à ce qu’Israël soit la première destination touristique des Saoudiens. C’est l’un des plus beaux pays que Dieu a créé. Il unit les civilisations anciennes et modernes”, a-t-il déclaré sur Twitter. Lire la suite sur lemondejuif.info