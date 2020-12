Un Imam iranien est formel: le « libérateur » chiite arrivera en vaisseau spatial

La guerre des étoiles version chiite. Un grand ayatollah iranien a déclaré que le Mahdi – la version chiite du messie – arrivera dans un «navire super-moderne comme un vaisseau spatial» et que, jusqu’à ce moment-là il n’y aura pas « ni paix, ni sécurité, ni décence » sur Terre.

Le messie et le vaisseau spatial. Ayatollah Naser Makarem Shirazi répondait à des questions au sujet de l’arrivée du Mahdi, autrement connu comme l’Imam caché, qui, selon l’eschatologie islamique va conquérir le monde avant le jour du jugement, le débarrassant du mal. Les explications de Shirazi, traduits et publiés il y a quelques années par l’East Media Research Institute Moyen (MEMRI), étaient fondées sur les enseignements islamiques et hadiths, ainsi que des citations d’Imams précédents.

Shirazi a expliqué que lorsque l’Imam arriverait, il n’y aurait plus de lumière du soleil dans le monde. Au lieu de cela, la « terre sera illuminée par la lumière divine. »

Un épais nuage, comme un vaisseau spatial…

L’explication la plus bizarre fournie par Shirazi concernait l’interprétation du hadith qui décrit l’arrivée du Mahdi sur « un nuage plus fort que le tonnerre et plus rapide que l’éclair. »

Comme les nuages ​​ne sont manifestement pas des moyens de transport, la signification du hadith serait «un bateau extraordinaire et très rapide qui ressemble à un épais nuage dans le ciel. »

« Par conséquent, il s’agit d’un navire super-moderne, et il n’y en a pas de tel aujourd’hui. C’est comme un vaisseau spatial que l’on trouve [seulement] dans les histoires de science fiction aujourd’hui ».

Naser Makarem Shirazi est l’un des plus influents ayatollahs en Iran. Il est un guide spirituel pour de nombreux musulmans chiites