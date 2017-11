Un hippopotame s’est échappé du Safari à Ramat Gan ! (Vidéo)

Un hippopotame du Ramat Gan Safari a réussi à sortir par l’une des portes du zoo et à marcher vers le parking voisin……Détails…….



Finalement, le géant mammifère africain s’est rendu compte qu’il était sorti du site et a fait demi-tour !

Une équipe du personnel du safari est arrivée sur les lieux et a aidé L’animal à rentrer.

La direction du safari a déclaré : » Cette affaire est sérieuse et nous avons ouvert une enquête approfondie pour comprendre ce qu’il s’est passé. Des conclusions seront bientôt tirées de l’événement ». Lire la suite sur koide9enisrael