Un haut préfet remet en place Bourdin : “Il n’y a aucune comparaison possible entre les Juifs de l’Exodus et les migrants de l’Aquarius”

Le président de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Didier Leschi, a dénoncé jeudi la comparaison entre le sort des rescapés juifs du bateau de l’Exodus en 1947 avec le sort des migrants du navire Aquarius au cœur ces derniers jours d’un imbroglio politique entre la France et l’Italie.

"Comparaison n'est pas raison. On voit bien que tout est fait pour ça. J'ai lu dans un quotidien une comparaison avec l'Exodus. La marine militaire italienne a accompagné l'Aquarius. Je rappelle que la marine anglaise à tiré sur l'Exodus et a tué des gens après des semaines et des semaines d'errance. Donc on est dans heureusement autre chose", a insisté le préfet interrogé par le journaliste Jean-Jacques Bourdin pour RMC-BFMTV.