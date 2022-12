Un handicapé écrit une petite annonce pour une voiture, voici la réaction des Israéliens

En Israël, on a toujours tendance à généraliser. Cette semaine, à Holon, Yuri Volkov a été poignardé à mort dans la rue. À la suite de ce terrible événement, on a pu entendre : « Voila, c’est maintenant un pays où les gens se font poignarder dans la rue ».

Dans la même semaine, Nadir Hovav a publié sur Facebook le message suivant : « Cherche petite voiture en très bon état pour ma femme. Budget : jusqu’à 7,500 NIS. Étudie toute proposition sérieuse. Étant handicapé, comprenez que chaque shekel compte pour moi! ».

La publication a affiché plus de 260,000 vues en un temps record. Elle a fait l’objet de très nombreux partages et commentaires, comme si tout le monde ici cherchait à aider Nadir. On pourrait appeler ça une vague de bienveillance numérique. « Je vous offre une voiture avec plaisir », « Si vous ne trouvez pas, contactez-moi et je serai ravi de vous aider ». « Nous sommes un concessionnaire automobile, nous sommes prêts à vous offrir une voiture », pouvait-on lire parmi les innombrables réactions à son post.

C’est finalement Sami Stirov qui a eu le mérite de la mitzva. Il lui a écrit: « Mon ami, choisis la voiture qui te convient, dans ton budget et je te l’achèterai ». Puis, immédiatement après cela, Daniel Shmueli lui a écrit : « J’ai une sélection de voitures. Tu peux passer voir celle qui pourrait te convenir et payer selon tes possibilités. »

Généralisons dans le bon sens

Au final, mercredi dernier, Sami a pris un jour de congé, a attendu Nadir qui venait d’ Ashdod à la gare de Haifa et l’a conduit à Acco chez Daniel pour choisir sa voiture. Toutefois, Nadir a insisté pour payer lui-même la voiture de sa femme.

Alors si on généralise en disant que dans ce pays on assassine des gens dans la rue, on devrait aussi pouvoir généraliser s’agissant d’événements positifs et déclarer qu’on est un pays où des dizaines de milliers de personnes cherchent à aider un homme handicapé qu’elles ne connaissent même pas à acquérir une voiture pour sa femme. »