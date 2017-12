Un grand afflux de soldates dans des unités de terrain et d’élite de Tsahal.

Le nombre de jeunes femmes israéliennes intégrant les unités combattantes pour effectuer leur service militaire n’a jamais été aussi élevé. 2017 s’annonce comme une année record.

Au total, 2700 « Hayélètes » ont été enrôlées cette année dans des unités de combat. Même chez les gardes-frontières (les célèbres « michmar hagvoul ») , la proportion de femmes est passé de 15% à 35% en trois ans. Nul doute que la gent féminine saura apporter une touche supplémentaire d’intelligence et de subtilité dans cette unité réputée pour accueillir en priorité les gros bras et les « cogneurs ». Cet afflux de soldates dans des unités de terrain et d’élite devrait réjouir ici en France toutes les féministes et autres militantes de la cause des femmes. On peut toujours rêver… (http://www.actuj.com) Un article de Martin Perez. Lire la suite sur israelvalley.com