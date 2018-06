Un francophone sur deux seulement termine son service dans Tsahal

Au moment de décider d’effectuer ton service militaire en Israël, tu es assailli par les doutes et les questions. Est-ce bien nécessaire de s’engager dans Tsahal ? Suis-je capable d’être combattant ? Dans quel univers vais-je tomber ? N’y a-t-il pas d’autres options que l’option militaire quand on veut faire l’alyah ?

Et même quand ta décision de porter l’uniforme de Tsahal semble irrévocable, d’autres questions, plus pratiques viennent te torturer le cerveau. Quelle unité choisir ? Comment être accepté dans les unités d’élite ? Comment tirer le meilleur parti de ce passage à l’armée pour ma carrière en Israël ?

Tous tes questionnements sont légitimes. Quand on vient de France (ou de tout autre pays francophone), d’un pays développé qui n’a connu que la paix depuis plus de 70 ans, et qu’on débarque en Israël, cet état de tous les juifs que l’on connaît si peu, effectuer son service militaire dans les rangs de Tsahal ressemble à « Rendez-vous en Terre Inconnue ».

Tu as besoin d’un guide pour débroussailler le terrain. C’est exactement le principe de cet e-book, rédigé par les responsables de la préparation militaire de la Mehina Béréshit : être la débroussailleuse qui te servira à dégager le chemin menant à l’armée.

En Israël, 1 francophone sur 2 termine son service militaire (Statistiques de Tsahal) Le nombre de francophones ne fait qu’augmenter dans les rangs de Tsahal. Mais seuls 50 % des inscrits parviennent au terme de leur engagement. Conséquence directe d’une intégration ratée.

L’échec de ceux qui abandonnent s’explique par :

Manque d’information sur l’armée en Israël.

Mental déficient.

Refus lors des choix d’unités.

Méconnaissance de la mentalité israélienne.

En résumé – un manque flagrant de préparation. Ce livre blanc t’aidera à te préparer au mieux avec : Des éléments pertinents pour alimenter ta réflexion sur Ta décision de faire l’armée. Les raisons de ton engagement. Les conditions de ton futur service (préparation, état d’esprit, choix d’unité).

Des conseils et des pistes qui te permettront de jeter un nouveau regard sur l’armée, d’envisager l’armée de façon différente, de te préparer psychologiquement, voire d’approfondir tes recherches et ta préparation pour tirer le meilleur de ton service militaire.

10 conseils pour réussir ton armée en Israël