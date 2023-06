Un événement insolite au Kotel: l’enterrement de rouleaux de la Thora

Nous connaissons tous la célébration qui a lieu à l’occasion de l’inauguration d’un Sefer Torah. Mais que se passe-t-il lorsqu’un Sefer Torah cesse sa fonction ? la semaine dernière, on a vu des images extraordinaires au Mur occidental. 19 rouleaux de la Torah ont été apportés à la Genizah (dépôt de documents que l’on ne peut pas détruire en raison de leur caractère sacré N.D.T.) lors d’une cérémonie spéciale. Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Ces livres ont été utilisés par des millions de personnes au fil des ans. Nombre des lecteurs de ce texte les ont peut-être rencontrés lors d’une de leurs visites au Kotel. Ils ont été sortis de l’Arche Sainte/ du « Heichal » sans cesse dans de nombreuses célébrations. Que ce soit une Bar Mitzvah au Kotel, dans les danses à Simchat Torah, les Shabbat, les fêtes, Roch Hodesh et plus encore. Certains d’entre eux ont environ 150 ans. Ils ont survécu aux Première et Seconde Guerres mondiales puis sont arrivés en Israël après la Shoa.

Et maintenant, après des décennies, ils sont tous usés d’avoir tant servi et sont considérés comme inutilisables. Après la récitation des psaumes et des prières, selon la coutume de Jérusalem, ils ont été emmenés au mont des Oliviers pour être enterrés.

Je me suis demandé s’il s’agissait d’un événement triste. C’est plutôt un événement heureux, qui témoigne de la force, de la vie et de l’activité incessante au Mur Occidental. C’est quelque chose que nous n’avions pas eu la chance de voir depuis des années.

Et à la fin, le rabbin du quartier juif, le rabbin Avigdor Nebenzahl, a déclaré au public qui assistait à cet évènement particulier : « Nous devons nous rappeler que nous n’accompagnons pas les livres de la Torah. C’est la Torah qui nous accompagne. »