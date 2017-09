Un établissement vinicole israélien va construire une installation en Chine.

Un établissement vinicole israélien devrait construire une installation de 8 millions de dollars en Chine centrale, dans l’espoir de faire partie de ce qui est devenu l’un des plus grands marchés viticoles du monde. Le viticulteur, Hayotzer, a signé un accord préliminaire avec le groupe Pen Dun pour bâtir le projet commun.

Hayotzer, propriété d’Arza, l’un des plus grands vignobles d’Israël, occupera 20 à 25% des parts et conseillera sur la vinification et la viticulture de l’entreprise proposée. La Chine est actuellement le quatrième consommateur mondial de vin et devrait dépasser la France et le Royaume-Uni d’ici 2020.

« Ils m’ont accueilli comme si j’étais un gagnant du prix Nobel juif », a déclaré Guy Edri, directeur général de Hayotzer à The Media Line. «Ils sont très enthousiastes à l’égard des Juifs et de la créativité juive. Ils disent que la culture juive est très proche de la culture chinoise et que toutes deux sont vieilles de milliers d’années. Ils voient également le symbole kasher comme une marque de qualité. «

La Chine achète d’ores et déjà beaucoup de vin israélien. Lorsqu’Edri a rencontré des importateurs chinois durant une récente foire des vins en Chine, ces derniers ont passé une commande de 40 000 bouteilles. C’est le genre de marché dont Israël, avec sa population totale de seulement huit millions, ne peut que rêver.