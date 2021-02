Un énorme parc aquatique sera prochainement construit à Ashdod (Vidéo)

Avec un investissement de plus de 70 millions de Nis et sur plus de 40 dunams, le futur parc aquatique d’Ashdod (ouverture dans 3 ans) sera probablement un des passages obligatoire lors d’une visite en Terre Sainte quant aux Israéliens, ils seront devenir des habitues du lieu, il n’y a qu’à voir la vidéo du projet. Le complexe comprendra également un parc d’attractions et un circuit de karting……Détails & Vidéo……..