Un employé a gazé un client du McDonald’s. Possible en Israël?

FRANCE. Drôle d’histoire racontée par les médias français… Les faits : « Un jeune employé du fast-food McDonald’s de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon a perdu son sang froid, et littéralement gazé un client du McDrive. L’altercation aurait pour origine… un banal problème de sauce supplémentaire. Le client aurait demandé une deuxième sauce pour accompagner ses frites, son burger ou ses nuggets.

Une sauce qui n’est pas comprise dans le menu. Le ton serait alors monté entre les deux hommes et se sentant menacé, l’employé de 23 ans aurait aspergé le client, qui se trouvait dans sa voiture avec sa compagne et leur bébé, avec une bombe lacrymogène. L’employé de McDonald’s a été placé en garde à vue et sera convoqué au tribunal pour « violences volontaires aggravées ». Il a également perdu son emploi ».

ISRAËL. Ce scénario est-il possible en Israël ? Mc Donald’s dispose de 172 restaurants dans le pays et y emploie près de 4000 personnes. Les employés israéliens donnent avec générosité (nous l’avons vérifié!) un nombre impressionnant de ketchups aux clients, même si ceux ci ne le demandent pas de manière explicite.