Un éditorialiste saoudien vante le système judiciaire israélien

Le 19 juillet 2017, dans le quotidien saoudien Al-Jazirah, l’éditorialiste de renom, Dr Jasser Al-Harbash, a fait l’éloge du système judiciaire israélien, capable de juger de hauts fonctionnaires et même de les condamner à des peines de prison. Il affirme que c’est un des avantages d’Israël par rapport aux pays arabes, caractérisés par une injustice qui altère leur crédibilité aux yeux du monde et sert les intérêts de l’oppresseur israélien. Extraits : [1]

Lorsqu’un citoyen est certain de recevoir ce qu’il mérite en matière d’éducation, de santé, d’emploi et de conditions de vie, il peut se concentrer à loisir et donner à sa patrie le meilleur de lui-même, en fonction de ses compétences et de ses capacités. C’est pourquoi certaines sociétés sont supérieures aux autres, et c’est là le secret de l’avantage de l’entité sioniste sur ses voisins. Un citoyen inquiet, qui se préoccupe de [pourvoir à] ses besoins fondamentaux, ne peut rien apporter [qui ait de la] valeur [à sa société], car sa pensée est paralysée par le souci de [pourvoir à] ses besoins quotidiens essentiels.