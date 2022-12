Un drapeau français brûlé dans une ville arabe près de Haïfa

En Israël aussi, des troubles à l’ordre public ont été constatés la semaine dernière (mercredi) après la demi-finale de Coupe du Monde qui a opposé la France au Maroc.

Des Arabes israéliens et des territoires, supporters du Maroc, sont descendus dans les rues et plusieurs incidents se sont produits. Dans le quartier de Shouafat, à Jérusalem, des bagarres ont éclaté et à Ramallah, les supporters ont jeté des chaises. Lire la suite sur lphinfo.com