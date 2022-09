Un document rare de l’époque du Premier Temple rapatrié en Israël

Grâce à des efforts de renseignements, l’unité de prévention des vols d’Antiquités a réussi, en collaboration avec le lauréat du Prix d’Israël pour la Bible, le Pr Shmouel Ahitouv, et des ministères de la Culture et des Sports et de Jérusalem et de l’Héritage, à rapatrier en Israël un document écrit sur un papyrus datant de l’époque du Premier Temple. Le document est écrit en hébreu ancien et viendrait d’une des grottes du désert de Judée.Lire la suite sur lphinfo.com