Un député du Shaas est obligé de démissionner parce qu’il a assisté au mariage de son neveu homosexuel

Le député Yigal Guetta du parti orthodoxe du Shaas, a été contraint de démissionner sous la pression de ses paires pour avoir assisté au mariage homosexuel de son neveu. Dans une interview récente à la radio publique israélienne, le député de 51 ans a révélé qu’il était invité au mariage de son neveu gay et qu’il répondrait présent et accompagné de femme et enfants par respect pour sa sœur, avec qui il a dit, avoir une relation étroite malgré leur différence idéologique …

Yigal Guetta s’est expliqué de sa décision en disant qu’il n’était pas d’accord avec la nature du mariage mais qu’il ne pouvait pas ne pas y assister par respect pour sa sœur. « Avant d’y aller, j’ai prévenu mes enfants de l’abomination d’une telle union mais qu’il fallait honorer ma famille de notre présence par respect pour ma sœur »a t-il expliqué,