L’indulgence et la faiblesse de la police et du système judiciaire à l’encontre des députés de la Liste arabe a pour corollaire un excès d’audace et d’insolence de leur part. Le député Sami Abou Shahdeh (Balad) s’est rendu à Lod et a prononcé un discours virulent dans la mosquée dirigée par l’imam incitateur et antisémite Yussuf El-Bat.Lire la suite sur lphinfo.com