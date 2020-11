Un cours en ligne de l’université de Tel-Aviv fait le Buzz dans le monde arabe

Succès pour le Centre d’innovation dans l’apprentissage et l’Ecole d’Histoire de l’Université de Tel-Aviv : le cours en ligne « Histoire des Arabes et de l’Islam – des tribus à l’Empire » s’est classé dans la liste des 50 principaux cours en ligne dans le monde, et est suivi par 20 000 étudiants de 155 pays notamment en Iran, en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït en Turquie, en Syrie, au Liban, en Irak, au Pakistan, au Yémen, en Indonésie, en Afghanistan et en Malaisie.

Le meilleur cours sur l’histoire de l’islam

Le classement a été effectué par le site Web Class Central, qui coordonne les évaluations des plateformes de formations universitaires en ligne à travers le monde. Le cours a été produit en collaboration avec le Conseil de l’Enseignement supérieur et l’initiative gouvernemental Israël Numérique.

Lancé il y a seulement deux ans, le cours jouit d’une grande populatité parmi les jeunes du monde entier s’intéressant à l’histoire du monde islamique. Un intérêt record a été enregistré parmi les résidents des pays musulmans, dont certains n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël. Entre autres participent au cours, 318 étudiants du Pakistan, 301 de Turquie, 205 d’Indonésie, 109 des Emirats Arabes Unis et 86 étudiants d’Egypte, de même que 31 étudiants d’Iran, du Liban (8), d’Arabie Saoudite (52), du Qatar (30), du Koweït (23), de Jordanie (39), de Syrie (4), d’Irak (21), du Yémen (1), d’Afghanistan (8), du Soudan (5), d’Oman (14), de Malaisie (51), de Bahreïn (6) et de l’Autorité palestinienne (12).

La conférencière, le Prof. Miri Shefer-Mossensohn du Département d’histoire du Moyen-Orient et de l’Afrique, Directrice de l’Ecole d’histoire de l’Université de Tel-Aviv, souligne que depuis le déclenchement de la crise du corona, les inscriptions au cours ont considérablement augmenté car de nombreux jeunes se retrouvent chez eux et utilisent leur temps pour enrichir leurs connaissances. « De nombreux étudiants du monde islamique se connectent à ce cours car il leur rend l’histoire du peuple musulman accessible à un niveau universitaire et sans caractéristiques religieuses », explique-t-elle. « Le cours a éveillé une telle résonance que nos étudiants du Pakistan racontent qu’il est considéré dans leur pays comme le meilleur cours sur l’histoire de l’islam ».

«J’ai enseigné ce cours pendant de nombreuses années en classe à l’UTA », ajoute-t-elle, « et généralement quelques dizaines d’étudiants s’y inscrivaient chaque année, évidemment tous venant d’Israël. L’espace numérique nous a ouvert de nouvelles voies et, à notre grand plaisir, le cours a rapidement suscité un grand intérêt parmi les musulmans du monde entier. Nous obtenons de très bonnes réactions à ce cours, et de nombreux étudiants nous ont dit qu’ils ont été très surpris qu’une femme juive et israélienne parvienne justement à les captiver et à leur enseigner l’histoire de leur peuple ».

Une porte vers Israël

Un étudiant de Syrie a même écrit : « Grâce à ce cours, je suis revenu vers mes racines. Etant un Syrien musulman, je voulais en savoir davantage sur l’histoire qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Des tribus à l’Empire – quel beau titre pour la belle Odyssée parcourue par notre peuple ».

«C’est une très grande réussite qui prouve que même à l’ère de la haute technologie, les sciences humaines peuvent s’épanouir », déclare Yuval Schraibman, PDG de TAU Online, le Centre pour l’Innovation dans l’apprentissage de l’Université de Tel-Aviv. « Les jeunes du monde entier recherchent des contenus de qualité. Grâce aux outils numériques, nous créons une expérience d’apprentissage pertinente et innovante qui ouvre une porte vers Israël à divers publics du monde entier, y compris des pays arabes ».

Lien vers le cours: https://www.edx.org/course/arab-islamic-history-from-tribes-to-empires

SOURCE : l’Association française de l’Université de Tel-Aviv